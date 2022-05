Atelier scientifique : Illusions d’optiques

2022-08-03 – 2022-08-03 Réservation obligatoire. Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans. Il s’agira de faire découvrir des effets d’optique trompeurs pour nos yeux.

