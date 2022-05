Atelier scientifique : Expériences électro-magnétiques

Atelier scientifique : Expériences électro-magnétiques, 26 octobre 2022, . Atelier scientifique : Expériences électro-magnétiques

2022-10-26 – 2022-10-26 Réservation obligatoire. Destiné exclusivement aux enfants de 6 à 12 ans. Réservation obligatoire. Destiné exclusivement aux enfants de 6 à 12 ans. Réservation obligatoire. Destiné exclusivement aux enfants de 6 à 12 ans. dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville