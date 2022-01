Atelier scientifique : Expériences astronomiques Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Réservation obligatoire. Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans. Un atelier d’expériences étonnantes qui illustreront des principes physiques qu’on peut retrouver en astronomie : aplatissement des pôles, force centrifuge, densité, diffraction…

