Béziers Hérault EUR 5 Les plantes sauvages s’utilisaient pour se nourrir ou se soigner. Au départ utilisées à des fins culinaires et médicinales, elles sont aujourd’hui utilisées dans d’autres domaines comme la parfumerie, la cosmétologie, l’art ou l’artisanat.

Jeanine Rodriguez vous invite à un atelier pour en apprendre plus sur ces plantes sauvages.

