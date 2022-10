Atelier scientifique Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier scientifique Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

. payant 12€ +5€ de participation aux frais

Un stage pour découvrir les bases scientifiques tout en s’amusant. Venez découvrir le monde aseptisé de Madame Bubulle autour de ces ateliers de créations scientifiques ! Avec elle : « Faut que ça mousse !» Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy 51 rue Truffaut 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/atelier-scientifique Tél. : 01.44.74.05.14 bercy@claje.asso.fr https://www.facebook.com/centrebercy https://www.facebook.com/centrebercy https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/atelier-scientifique

