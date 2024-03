ATELIER SCIENTIFIQUE BARIOLAGES DE PRINTEMPS Villeneuve-lès-Béziers, samedi 25 mai 2024.

ATELIER SCIENTIFIQUE BARIOLAGES DE PRINTEMPS Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Profitez de cet atelier scientifique pour aborder certaines notions telles que les pigments et couleurs, la solubilité, la dilution, les variations de couleur liées au pH et pour finir, l’extraction de piments colorés de produits naturels.

Profitez de cet atelier scientifique pour aborder certaines notions telles que les pigments et couleurs, la solubilité, la dilution, les variations de couleur liées au pH et pour finir, l’extraction de piments colorés de produits naturels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25

1 Rue de la Marianne

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr

L’événement ATELIER SCIENTIFIQUE BARIOLAGES DE PRINTEMPS Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2024-03-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE