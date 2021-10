Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Atelier Sciensation Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Atelier Sciensation Saint-Astier, 10 novembre 2021, Saint-Astier. Atelier Sciensation Rue Richelieu Espace jeunes Saint-Astier

2021-11-10 – 2021-11-10 Rue Richelieu Espace jeunes

Saint-Astier Dordogne Atelier « Sciensation » : réalisation d’un bras de robot hydraulique contrôlable à distance (expériences scientifiques et découvertes technologies, numérique, informatique, robotique…).

Public 10-17 ans.

RDV Espace Jeunes communautaire (rue Richelieu)

Pôle Jeunesse 05 53 04 88 27 / 06 78 40 38 83 Atelier « Sciensation » : réalisation d’un bras de robot hydraulique contrôlable à distance (expériences scientifiques et découvertes technologies, numérique, informatique, robotique…).

Public 10-17 ans.

RDV Espace Jeunes communautaire (rue Richelieu)

Pôle Jeunesse 05 53 04 88 27 / 06 78 40 38 83 +33 6 78 40 38 83 Atelier « Sciensation » : réalisation d’un bras de robot hydraulique contrôlable à distance (expériences scientifiques et découvertes technologies, numérique, informatique, robotique…).

Public 10-17 ans.

RDV Espace Jeunes communautaire (rue Richelieu)

Pôle Jeunesse 05 53 04 88 27 / 06 78 40 38 83 Rue Richelieu Espace jeunes Saint-Astier

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Rue Richelieu Espace jeunes Ville Saint-Astier lieuville Rue Richelieu Espace jeunes Saint-Astier