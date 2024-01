Atelier Sciences et Arts – Voyages de l’eau : des racines à la pluie…et retour ! Salle Résano Soustons, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14 17:00:00

Atelier ludique et pédagogique de découverte scientifique gratuit ouvert aux enfants de 6 à 14 ans. 12 enfants max. De petites expériences nous apprendront comment boivent les racines, qu’est-ce qui permet à l’eau de monter jusqu’aux feuilles, comment les plantes font la pluie.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme

Organisé en partenariat par La Compagnie des Sciences et des Arts et La Passerelle, Maison des Citoyens

Salle Résano 18 rue de Moscou

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



