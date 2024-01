Atelier Sciences et Arts – Printemps des Poètes rue de Moscou Soustons, jeudi 14 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 15:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Quatre ateliers seront proposés :

Deux en Arts = calligraphie à la plume d’oiseau et la spirale d’or

Deux en Science = l’élégance du patineur sur l’eau et la grâce d’une solution à de petits défis

rue de Moscou Salle A Noste

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



