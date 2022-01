Atelier Sciences et Arts – Les mystères de l’arc-en-ciel Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Atelier Sciences et Arts – Les mystères de l'arc-en-ciel
2022-02-09

2022-02-09 15:00:00 – 2022-02-09 17:00:00
Salle Résano 18 rue de Moscou
Soustons

Soustons Landes Soustons Atelier ouvert aux enfants de 6 à 14 ans. 10 enfants max.

Les mystères de l’arc-en-ciel. D’où viennent ses couleurs? Comment apparaît-il? Arc-en-ciel et poésie.

Les familles peuvent accompagner si elles le veulent (passe sanitaire obligatoire pour les adultes).

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme

