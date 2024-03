ATELIER SCIENCE « LE CORPS HUMAIN, UNE MACHINE COMPLEXE » Maraussan, samedi 16 mars 2024.

ATELIER SCIENCE « LE CORPS HUMAIN, UNE MACHINE COMPLEXE » Maraussan Hérault

Plongeons au cœur de l’anatomie humaine pour mieux comprendre le fonctionnement du corps en compagnie de Patrice Quemeneur. Le corps est une véritable machine perfectionnée, composée de multiples systèmes qui interagissent de manière harmonieuse pour assurer notre survie et notre bien-être.

Plongeons au cœur de l’anatomie humaine pour mieux comprendre le fonctionnement du corps en compagnie de Patrice Quemeneur. Le corps est une véritable machine perfectionnée, composée de multiples systèmes qui interagissent de manière harmonieuse pour assurer notre survie et notre bien-être. Du système respiratoire au système immunitaire en passant par le système digestif, chaque organe et chaque cellule jouent un rôle essentiel dans notre santé. Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16

Place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie mediatheque.maraussan@ladomitienne.com

L’événement ATELIER SCIENCE « LE CORPS HUMAIN, UNE MACHINE COMPLEXE » Maraussan a été mis à jour le 2024-02-27 par OT LA DOMITIENNE