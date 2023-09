Atelier science : la vie secrète des virus Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 11 octobre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Si aujourd’hui tout le monde a (malheureusement) entendu parler du Covid, personne ne sait qu’il y a à priori un million de quadrillions de virus sur Terre. Et peu de personnes savent encore vraiment comment ils fonctionnent! Envie de découvrir leurs secrets les mieux gardés? Rejoins-nous pour cet atelier de vulgarisation scientifique !

Cet atelier ludique couvrira les basiques du fonctionnement des

virus, et sera suivi d’un moment créatif (origami, arts plastiques.).

Animé par l’équipe étudiante Paris-Bettencourt iGEM 2023. iGEM est une compétition

de biologie synthétique mondiale (https://igem.org/). Dans le cadre de cette

activité étudiante, nous nous engageons en tant que scientifique à discuter de

notre travail de recherche et à rendre le monde de la science toujours plus

chouette, accessible et citoyen. Pour plus d’informations, c’est ici !

Pour tous et toutes de 8 ans à 12 ans, sur inscription

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

iGEM