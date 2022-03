ATELIER SCÉNOGRAPHIE “SI J’ÉTAIS UN ARBRE” Château-Gontier-sur-Mayenne, 2 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

ATELIER SCÉNOGRAPHIE “SI J’ÉTAIS UN ARBRE” Château-Gontier 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-04-02 – 2022-04-02 Château-Gontier 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Comme l’animal, l’arbre est notre plus vieux compagnon et il était là bien avant nous !

Sa grâce et sa puissance inspire l’Homme depuis toujours, et aujourd’hui nous savons qu’il est essentiel à la vie. Ainsi nous le redécouvrons à travers des qualités comme la mémoire, l’empathie et sa capacité à communiquer…

C’est un parcours qui invite enfants et parents le temps d’un après-midi, à respirer, sentir, observer, à écouter ce que nous apprend l’arbre sur nous-même.

Par une exploration plastique, chaque binôme imaginera et construira son arbre et lui trouvera un environnement propice à sa croissance !

L’atelier sera mené en plusieurs temps à travers différents médiums : dessin, écriture, construction plastique, photo, récit, installation.

A partir de 8 ans

Nombre de places limité, sur inscription. Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle « Zone Blanche ».

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Atelier scénographique en binôme adulte/enfant.

