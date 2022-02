ATELIER « SCÉNA’ROOM » médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’évènement: Lille

ATELIER « SCÉNA'ROOM »

médiathèque Jean Levy, le samedi 5 mars à 16:00

médiathèque Jean Levy, le samedi 5 mars à 16:00

À l’aide de schémas narratifs bien connus du cinéma permettant de structurer une histoire, cet atelier propose aux participant·es de concevoir ensemble leur propre série télé : ambiance, thème, format, personnages, puis d’établir le déroulé d’une première saison et/ou de créer séquence par séquence le contenu de l’épisode pilote. Le tout prendra la forme d’annotations sur post-its venant enrichir la structure narratologique. Les participant·es seront libres de les conserver à l’issue de l’atelier afin de faire découvrir leur production à d’autres ! Public : dès 12 ans. 8 participants. Durée : 2h Les 4 ateliers proposés par la bibliothèque municipale de Lille entrent dans les activités éducatives et artistiques du festival et sont labellisés. Objectifs de « Scéna’room » : : Travailler en collectif / mobiliser son imagination / découvrir le métier de scénariste et son processus créatif.

Sur inscription

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille

2022-03-05T16:00:00 2022-03-05T18:00:00

