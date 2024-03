Atelier : scénario de jeu de rôle avec une IA Médiathèque Françoise Sagan Paris, samedi 8 juin 2024.

Le samedi 08 juin 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Créez votre scénario de jeu de rôle à partir de l’intelligence artificielle !

Le jeu de rôles est un loisir qui fait appel à l’imaginaire, l’inventivité et la créativité, particulièrement lorsqu’il s’agit d’écrire des scénarios à faire jouer à une table. Mais l’IA peut s’avérer être un outil très utile pour enrichir et peaufiner l’une de ces créations ! Maîtres de jeu à la recherche de nouvelles manières de développer vos aventures, venez expérimenter les conseils des bibliothécaires pour utiliser l’IA de génération de texte ChatGPT et soutenir votre processus d’écriture.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

