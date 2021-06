Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier ATELIER SCEAU Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

ATELIER SCEAU Montpellier, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Montpellier. ATELIER SCEAU 2021-07-07 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-07 12:00:00 12:00:00

Montpellier Hérault Atelier d’initiation à la sigillographie : science des sceaux et moulage d’un sceau historique serv-educa.archives@herault.fr Atelier d’initiation à la sigillographie : science des sceaux et moulage d’un sceau historique dernière mise à jour : 2021-06-24 par PIERRESVIVES

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Étiquettes évènement : Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.62488#3.82362