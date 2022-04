Atelier “Scanner en 3D des objets archéologique” Galerie de l’histoire de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Galerie de l'histoire de Martigues, le mercredi 20 avril à 09:30

Présentation ———— Tel un scientifique, utilise la numérisation 3D pour une meilleure compréhension des objets. En savoir plus ————– _Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues._ _Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau._ _Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques_ _Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur._ Localisation ————

Sur inscription, gratuit

Cet atelier vous permettra de vous familiariser avec le scanner 3D Galerie de l’histoire de Martigues Rond point de l’Hotel de Ville 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T09:30:00 2022-04-20T12:00:00

