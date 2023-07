Centenaire de l’Atelier Atelier SBK La Baule-Escoublac, 17 septembre 2023, La Baule-Escoublac.

Centenaire de l'Atelier Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Atelier SBK Entrée libre, espace non fumeur

Visite commentée de l’Atelier et du jardin.

Exposition d’œuvres sculptées et peintes issues du patrimoine maritime : bois de bateaux réformés et mâts de voiliers, collectés et sculptés par l’artiste.

Atelier SBK 18 Avenue Jean Mermoz 44500 La Baule La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Pays de la Loire L'Atelier fête ses 100 ans.

Menuiserie à l’origine, très active, a participé à la création et au développement de la ville de La Baule et de nombreuses villas et hôtels.

En 1973, l’Atelier devient une entreprise de peinture vitrerie.

En 1999, l’Atelier entame une nouvelle vie.

Après de nombreux travaux de rénovation, dans l’esprit du lieu et la création d’un jardin, l’ensemble est dédié aux Arts : sculpture, peinture, poésie.

L’Atelier et le jardin sont ouverts au public lors de manifestations et ils accueillent les créations d’autres artistes.

Le jardin de sculpture a été pensé dans un souci de préservation de la biodiversité, de gestion de l’eau et d’adaptation au changement climatique. Parking et entrée direction « Accès Gare Nord »

