atelier saynètes pour lutter contre les discriminations Ecole primaire Arbalète Paris Catégorie d’évènement: Paris

atelier saynètes pour lutter contre les discriminations Ecole primaire Arbalète, 22 mars 2022, Paris. atelier saynètes pour lutter contre les discriminations

le mardi 22 mars à Ecole primaire Arbalète

Atelier avec saynètes qui vont être animées par des militants sur les sujets de la grossophobie, la laïcité et les discriminations, avec des élèves de CE2. Nombre de bénéficiaires attendus : 20-40 personnes.

gratuite

saynètes sur des thématiques liées aux discriminations Ecole primaire Arbalète 41 rue de l’arbalète 75005 Paris Quartier du Val-de-Grâce

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T10:15:00 2022-03-22T11:30:00;2022-03-22T13:30:00 2022-03-22T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ecole primaire Arbalète Adresse 41 rue de l'arbalète 75005 Ville Paris lieuville Ecole primaire Arbalète Paris

Ecole primaire Arbalète Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

atelier saynètes pour lutter contre les discriminations Ecole primaire Arbalète 2022-03-22 was last modified: by atelier saynètes pour lutter contre les discriminations Ecole primaire Arbalète Ecole primaire Arbalète 22 mars 2022 Ecole primaire Arbalète Paris Paris

Paris