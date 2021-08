Saint-Jean-d'Aulps Saint-Jean-d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Atelier savon naturel pour enfants Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jean-d'Aulps

Atelier savon naturel pour enfants Saint-Jean-d’Aulps, 11 août 2021, Saint-Jean-d'Aulps. Atelier savon naturel pour enfants 2021-08-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-11 12:00:00 12:00:00 Station St Jean d’Aulps La Moussière d’En Haut

Saint-Jean-d’Aulps Haute-Savoie Saint-Jean-d’Aulps EUR 5 5 Confection de savons naturels, bio et personnalisés (formes, couleur, senteur…) pour enfant. Chaque enfant repartira avec son savon. montriond@valleedaulps.com +33 4 50 79 12 81 https://www.valleedaulps.com/ dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Autres Lieu Saint-Jean-d'Aulps Adresse Station St Jean d'Aulps La Moussière d'En Haut Ville Saint-Jean-d'Aulps lieuville 46.19631#6.69524