Atelier savon à froid artisanal Assat, 11 septembre 2021, Assat. Atelier savon à froid artisanal 2021-09-11 14:00:00 – 2021-09-11 16:30:00 Jardin-verger 3 Route du Bois

Assat Pyrénées-Atlantiques Assat 30 30 EUR Apprenez à fabriquer un savon personnalisé à base de matières naturelles et biologiques, dans le respect de votre peau avec des ingrédients sain, de façon écologique et économique. +33 6 15 57 93 39 dernière mise à jour : 2021-08-23

Détails Catégories d’évènement: Assat, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Assat Adresse Jardin-verger 3 Route du Bois Ville Assat lieuville 43.25404#-0.29329