Atelier savoirs numériques – La Fabrique post-internet La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier savoirs numériques – La Fabrique post-internet La Gaîté Lyrique, 8 juin 2022, Paris. Le mercredi 08 juin 2022

de 18h00 à 21h00

. gratuit sous condition

Une proposition de Ville Infinie et l’association Saisir, dans le cadre du programme de la carte citoyenne de la Ville de Paris Les évolutions technologiques semblent s’enchaîner sans jamais s’arrêter… Depuis 30 ans, leurs impacts sur nos interactions sociales et notre sphère la plus intime sont pourtant de plus en plus importants : nos manières de faire les courses, de s’informer, de réaliser une démarche administrative, de jouer ou encore de tomber amoureux ont radicalement changé. Pourquoi ces évolutions sont-elles si rarement un objet de débat démocratique ? Comment peut-on intervenir dans les choix technologiques ? La première étape est certainement de s’approprier collectivement les enjeux : qu’est-ce qui se joue, qui décide et quelles sont les prochaines avancées ? Mais surtout… qu’est-ce qui est désirable ? C’est ce que cet atelier vous propose d’explorer collectivement ! La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/savoirs-numeriques https://fb.me/e/34t3b5jJx https://fb.me/e/34t3b5jJx

Atelier savoirs numériques – La Fabrique post-internet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Gaîté Lyrique Adresse 3 bis Rue Papin Ville Paris lieuville La Gaîté Lyrique Paris Departement Paris

La Gaîté Lyrique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier savoirs numériques – La Fabrique post-internet La Gaîté Lyrique 2022-06-08 was last modified: by Atelier savoirs numériques – La Fabrique post-internet La Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique 8 juin 2022 La Gaîté lyrique Paris Paris

Paris Paris