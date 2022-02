Atelier – Savoir pitcher son projet de film Catégorie d’évènement: île de France

Atelier – Savoir pitcher son projet de film, 10 mars 2022, . Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 10h30 à 13h00

payant

Un atelier pratique pour maîtriser les points clefs de cet exercice crucial qu’est le pitch. Que ce soit pour un projet de film ou un film déjà bien avancé, les bons conseils pour identifier les atouts de son projet. Des méthodes précieuses pour convaincre de futurs producteurs, financeurs ou acheteurs. Objectifs Maîtriser les points clefs d’un pitch oral et appréhender le pitch vidéo (Masterclass)

Identifier les spécificités et atouts de son projet

Gérer son trac lors d’une présentation publique

S’entraîner à pitcher son projet

Se préparer à des séances de questions/réponses Contact : 0140343246 formation@maisondufilm.com https://maisondufilm.com/formations/savoir-pitcher-son-projet-de-film/ https://www.facebook.com/maisondufilm Cinéma

Date complète :

2022-03-10T10:30:00+01:00_2022-03-10T13:00:00+01:00

« Affirmative Action » – Sonia Challal (2019)

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Atelier – Savoir pitcher son projet de film 2022-03-10 was last modified: by Atelier – Savoir pitcher son projet de film 10 mars 2022

Paris