Atelier savoir faire pupulaire ados / adultes

Atelier savoir faire pupulaire ados / adultes, 30 juillet 2022, . Atelier savoir faire pupulaire ados / adultes



2022-07-30 10:00:00 – 2022-07-30 17:00:00 EUR 30 30 Atelier végétaux, techniques de vannerie sauvage et vannerie spiralée.

Au programme :

– 10h – 12h : Découverte de techniques en lien avec la matière.

– 12h – 14h : Auberge espagnole (chacun amène un plat de famille)

– 14h – 17h : exploration, création libre ou collective.

Matériel fourni, chacun repart avec ses créations. Atelier végétaux, techniques de vannerie sauvage et vannerie spiralée.

Matériel fourni, chacun repart avec ses créations.

