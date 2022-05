Atelier Savoir Faire Ecomusée de Cuzals “Teinture Végétale” Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Atelier Savoir Faire Ecomusée de Cuzals "Teinture Végétale" Sauliac-sur-Célé, 3 septembre 2022

2022-09-03 09:30:00

Sauliac-sur-Célé Lot 50 EUR 50 Atelier d’une journée avec repas

limité à 6 adultes

Prenez des vêtements ne craignant pas les tâches Apprenez à teindre à partir de plantes sous la conduite d’une passionnée de teintures végétales.

