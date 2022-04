ATELIER SAUNDARYA Olonzac, 14 avril 2022, Olonzac.

ATELIER SAUNDARYA Olonzac

2022-04-14 14:00:00 – 2022-04-14 17:30:00

Olonzac Hérault

EUR 40 Apprenez à réaliser un soin ayurvédique du visage, le Saundarya, c’est-à-dire ‘Rituel de Beauté’.

Découvrez au sein de cet atelier la création d’un gommage et d’un masque que vous pouvez à nouveau réaliser chez vous, grâce à des produits naturels .

Au programme :

● Séance de Pranayama: ( technique de respiration de yoga donnant force et vitalité et libérant du stress )

● Démonstration du soin

● Création des produits

● Mise en pratique par binôme

● Goûté Ayurvédique

omshantisylvie@gmail.com +33 6 29 39 93 06

