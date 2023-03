Atelier Sarigami, toucher la matière et la transformer Atelier Sarigami Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Atelier Sarigami, toucher la matière et la transformer Atelier Sarigami, 28 mars 2023, Paris. Atelier Sarigami, toucher la matière et la transformer 28 mars – 2 avril Atelier Sarigami Atelier Sarigami Faire entrer le beau dans le quotidien est le défi des artisans et des artistes. L’art et l’artisanat ne sont pas à opposer, comme dans de l’artisanat japonais qui donne de la valeur à chaque petit objet du quotidien. A l’image du papier, ce matériau de la vie de tous les jours, qui peut nous inonder de couleurs et de lumière : travaillés dans mon atelier parisien, des papiers fabriqués artisanalement au Japon, se transforme en luminaire uniques et poétiques. Dans mon atelier de fabrication de luminaires, je montre au quotidien la richesse de l’artisanat : le travail de la matière, le savoir-faire, les différentes étapes de fabrication. Ma table de travail est dans la vitrine et invite aux échanges avec les visiteurs de passage.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art de mise à l’honneur de l’artisanat, j’ai souhaité inviter une autre artisane du « beau » à la japonaise : la créatrice de « le piccole fate » qui sublime les anciens kimono de cérémonie en soie, et leur donne une seconde vie aussi riche que la première. Nous proposerons des démonstrations de savoir-faire tout au long de cette semaine de partage : voir et toucher la matière que nous transformerons sous vos yeux. Nous partagerons également notre savoir-faire à l’occasion d’ateliers accessibles : Atelier de fabrication de lampe de chevet en papier japonais. En 1h, découvrir les gestes techniques pour la réalisation d’une lampe en papier

( Frais de participation de 45€ matériel fourni et préparé, les participants repartiront avec leur lampe )

mardi 28 mars 14h

samedi 1er avril 15h

maximum 3 participants par atelier, dès 12 ans Atelier réalisation d’un sac shopper en tissu de kimono vintage 2h pour apprendre à travailler une matière noble et précieuse

( Frais de participation de 55€ matériel fourni et préparé, les participants repartiront avec leur sac )

vendredi 31 mars 14h

samedi 1er avril 12h

2023-03-28T11:00:00+02:00 – 2023-03-28T17:00:00+02:00

papier japon Sarigami

