Tu étais là, dans ta pineraie,

Jusqu’à ce drame, où l’on trancha,

L’écorce, l’aubier et le dura.

Au tri porteur, si l’on avait l’habitude de sauver des plantes, on propose à présent de sauver des arbres ! Venez apprendre à fabriquer votre sapin miniature, à base de récup de bois de palette. Inscription par mail. animation@letriporteur.bzh +33 6 06 41 39 48 Rue des Glénan Recyclerie Le Tri Porteur Plouédern

