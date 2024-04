Atelier Santé vous bien au volant Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Bellac, mardi 9 avril 2024.

Atelier Santé vous bien au volant Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne

L’objectif de ce programme est de maintenir l’autonomie et la mobilité grâce à la conduite afin de lutter contre l’isolement, se sensibiliser aux incidences du vieillissement sur la conduite ; responsabiliser et favoriser la prise de conscience des dangers de la conduite. 4 modules seront proposés sur la journée agir et réagir efficacement au volant, savoir gérer les situations de stress au volant, être au top du code de la route et conduite supervisée. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 09:00:00

fin : 2024-04-09 17:00:00

Salle polyvalente Place du Champ de Foire

Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

