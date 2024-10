Atelier santé Cabinet MK soins et mouvements Granville, samedi 12 octobre 2024.

Cabinet MK soins et mouvements 16 Avenue du Maréchal Leclerc Granville Manche

Lors de cet atelier nous allons traiter plusieurs sujets. Nous allons voir comment notre alimentation peut impacter notre santé physique et mentale. Cet atelier va être animé par moi-même et des kinésithérapeutes seront également présentes. C’est un évènement gratuit et ouvert à tous. Le but est de conscientiser et sensibiliser, mais aussi repartir avec des outils pour se sentir bien le plus longtemps possible. Venez échanger et partager avec nous.

Début : 2024-10-12 14:00:00

fin : 2024-10-12 17:00:00

Granville 50400 Manche Normandie fantineguitton@hotmail.fr

