Atelier santé et nutrition Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, lundi 3 juin 2024.

Atelier santé et nutrition Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

Tous les 1er lundis du mois à 19h !

A partir de février 2024

Lorenzo BODIN, diététicien-nutritionniste spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires et les approches cognitivo-comportementales vous donnent rendez-vous à la Manufacture des Capucins !

Retrouvons nous autour d’un thé ou d’une tisane pendant 1h30 pour parler

ensemble de la santé et de la nutrition. Atelier participatif où je vous partage

mon expertise et où l’on casse de nombreuses idées reçues ! Venez avec votre expérience et vos questions, vous êtes les bienvenus !

Tarifs

20 €

ou 15€ pour les sociétaires de la Manufacture* SPECIAL Offre de lancement

Remboursement uniquement en cas d’annulation plus de 7 jours avant l’atelier

Inscription par SMS au 06.38.11.88.09 ✉️

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 19:00:00

fin : 2024-06-03

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

L’événement Atelier santé et nutrition Vernon a été mis à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération