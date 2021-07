Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ATELIER SANTÉ DES MUSICIEN.NE.S Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ATELIER SANTÉ DES MUSICIEN.NE.S Le Mans, 2 octobre 2021, Le Mans. ATELIER SANTÉ DES MUSICIEN.NE.S 2021-10-02 14:00:00 – 2021-10-02 17:00:00 Le Silo 27 Rue François Monnier

Le Mans Sarthe La vie en tournée est en temps normal une épreuve pour le corps des musicien.ne.s comme pour ceux de son entourage. Horaires décalés, longs trajets avec repas sur le pouce, excès d’alcool, tabagisme… Vers qui se tourner pour se préparer mentalement et physiquement à une reprise brusque de l’activité afin que celle-ci ne génère pas de nouveaux problèmes de santé ? Gageons que cette pause nous permette d’appréhender différemment notre pratique de la musique. Nous vous proposons d’aborder ce thème en invitant 3 professionnels de la santé :

? Virginie Riche : naturopathe et nutritionniste, intervenante aux Chantiers des Francos.

? Anne Mauboussin : sophrologue.

? Icham Mohamed : musicien et intervenant social en addictologie.

