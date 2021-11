Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon Aube, Paisy-Cosdon Atelier santé de “la Maison des Petites Herbes” Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon Catégories d’évènement: Aube

Paisy-Cosdon

Atelier santé de “la Maison des Petites Herbes” Paisy-Cosdon, 8 novembre 2021, Paisy-Cosdon. Atelier santé de “la Maison des Petites Herbes” Paisy-Cosdon

2021-11-08 14:00:00 – 2021-11-08 17:00:00

Paisy-Cosdon Aube Paisy-Cosdon Aube 8 Eur association@lespetitesherbes.fr +33 7 86 40 77 97 http://www.lespetitesherbes.fr/ Paisy-Cosdon

dernière mise à jour : 2021-11-03 par Pays d’Othe Armance CDT Aube en ChampagneCDT Aube en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aube, Paisy-Cosdon Autres Lieu Paisy-Cosdon Adresse Ville Paisy-Cosdon lieuville Paisy-Cosdon