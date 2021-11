Atelier santé de “la Maison des Petites Herbes” Paisy-Cosdon, 14 décembre 2021, Paisy-Cosdon.

Atelier santé de “la Maison des Petites Herbes” Paisy-Cosdon

2021-12-14 09:30:00 – 2022-02-28 16:30:00

Paisy-Cosdon 10160

15 Eur Jeudi 9 décembre : VAUJURENNES (HAMEAU PAISY COSDON) – Atelier santé de 9h30 à 16h30, au gîte “la Maison des Petites Herbes” (3 rue de Vaujurennes). Bouger, se ressourcer ! Prendre

du temps pour soi, rencontrer d’autres personnes, partager une journée conviviale, être à l’écoute

de son corps, le mettre en mouvement, se relaxer et mobiliser ses ressources et sa créativité, tout en étant accompagné par des professionnels. Activité sport le matin : aquagym, Pilate, marche, coaching. Activité mieux être ou créative l’après midi : relaxation, sophrologie, gestion et prévention du stress,

danse bien être, art thérapie, la voix est livre, médiation animale. Espace détente, tisanerie, et piscine accessibles toute la journée. Tarif : 15 €. Contact : +33 (0)7 86 40 77 97 – association@lespetitesherbes.fr

association@lespetitesherbes.fr +33 7 86 40 77 97 http://www.lespetitesherbes.fr/

Paisy-Cosdon

