Atelier Santé & Bien-être Excideuil, 7 mars 2022, Excideuil.

Atelier Santé & Bien-être Excideuil

2022-03-07 – 2022-03-07

Excideuil Dordogne Excideuil

EUR 20 Posez un autre regard sur votre corps et sur votre forme !

Aujourd’hui « être en forme » se limite, pour la plupart d’entre nous, à avoir un bon poids sur la balance et à « faire du sport » une ou deux fois par semaine. Pour nous, « être en forme » commence par un bilan complet des 5 facteurs de la forme. C’est ensuite une activité physique et/ou sportive adaptée à chacun et chacune, ainsi que de bonnes habitudes au quotidien.

Venez découvrir un ensemble de prestations complètes et adaptées vous permettant de vraiment prendre votre forme en main !

3 session le matin avec 8 tests simples et validés scientifiquement. Sur Réservation.

+33 6 17 28 42 04

