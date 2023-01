Atelier santé au naturel – Petit déj’ à savourer pour le plaisir Coulon, 14 janvier 2023, Coulon Coulon.

Atelier santé au naturel – Petit déj’ à savourer pour le plaisir

Coulon Deux-Sèvres

2023-01-14 – 2023-01-14

Coulon

Deux-Sèvres

Coulon

EUR 30 En famille le week-end quand on a le temps ? ou express et tonique le matin pour bien démarrer la journée ? ou express et tonique le matin pour bien démarrer la journée ?

Quels aliments choisir pour nous apporter suffisamment d’énergie pour tenir la matinée. Sucré ? Salé ? A base de fruits ? De protéines animales ?

Découvrez des recettes faciles à réaliser, saines et savoureuses, et qui satisferont toutes les envies !

Vous préparerez les différentes recettes proposées, et vous prendrez ensuite un temps pour partager et déguster vos créations.

Cet atelier est aussi destiné aux enfants, alors si vous le souhaitez, venez accompagné de votre enfant.

Atelier de 2h : 30€/famille (1adulte et 1enfant mini 6 ans)

+33 6 60 27 69 36

Nath Naturopathe

Coulon

dernière mise à jour : 2023-01-10 par