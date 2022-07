Atelier santé

Atelier santé, 22 août 2022, . Atelier santé



2022-08-22 – 2022-08-22 Lundi 22 août : VAUJURENNES – Atelier au gîte des Petites Herbes. Activité sportive adaptée et ateliers d’accompagnement aux personnes aidantes seules ou avec leurs personnes aidées (relaxation, socio esthétiques, conférences). Prendre du temps pour soi, rencontrer d’autres personnes, être à l’écoute de son corps, le mettre en mouvement, mobiliser ses ressources, se retrouver autour d’une activité, libérer sa parole, tout en étant accompagné par des professionnels. Un programme ouvert à tous, intergénérationnel, venez seul(e), en couple, avec vos enfants, petits-enfants, une amie. Sentez vous libre ! Notre espace détente, tisanerie est accessible à tous, à tout moment dans votre Maison des Petites Herbes. Tarif : 15 € la journée. Contact : +33 (0)7 86 40 77 97 – isabelle@lespetitesherbes.fr Lundi 22 août : VAUJURENNES – Atelier au gîte des Petites Herbes. Activité sportive adaptée et ateliers d’accompagnement aux personnes aidantes seules ou avec leurs personnes aidées (relaxation, socio esthétiques, conférences). Prendre du temps pour soi, rencontrer d’autres personnes, être à l’écoute de son corps, le mettre en mouvement, mobiliser ses ressources, se retrouver autour d’une activité, libérer sa parole, tout en étant accompagné par des professionnels. Un programme ouvert à tous, intergénérationnel, venez seul(e), en couple, avec vos enfants, petits-enfants, une amie. Sentez vous libre ! Notre espace détente, tisanerie est accessible à tous, à tout moment dans votre Maison des Petites Herbes. Tarif : 15 € la journée. Contact : +33 (0)7 86 40 77 97 – isabelle@lespetitesherbes.fr dernière mise à jour : 2022-07-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville