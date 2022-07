Atelier santé

2022-07-15 – 2022-07-15 Vendredi 15 juillet : VAUJURENNES – Atelier au gîte des Petites Herbes. Tous à l'eau : séance d'aquagym et renforcement musculaire. Prendre du temps pour soi, rencontrer d'autres personnes, être à l'écoute de son corps, le mettre en mouvement, mobiliser ses ressources, se retrouver autour d'une activité, libérer sa parole, tout en étant accompagné par des professionnels. Un programme ouvert à tous, intergénérationnel, venez seul(e), en couple, avec vos enfants, petits-enfants, une amie. Sentez vous libre ! Notre espace détente, tisanerie est accessible à tous, à tout moment dans votre Maison des Petites Herbes. Tarif : 8 € la demi-journée. Contact : +33 (0)7 86 40 77 97 – isabelle@lespetitesherbes.fr

