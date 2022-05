ATELIER SANTE

ATELIER SANTE, 17 juin 2022, . ATELIER SANTE

2022-06-17 – 2022-06-17 Cet atelier vous permettra de découvrir le programme bien-être mis en place par l’association.

Une nouvelle thématique à chaque séance. +33 9 51 03 17 14 https://menadel.fr/ Cet atelier vous permettra de découvrir le programme bien-être mis en place par l’association.

Une nouvelle thématique à chaque séance. dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville