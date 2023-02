COULEURS DU VIVANT : sur les traces des maîtres teinturiers du Languedoc Atelier Sandrine Rozier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

COULEURS DU VIVANT : sur les traces des maîtres teinturiers du Languedoc Atelier Sandrine Rozier, 31 mars 2023, Montpellier. COULEURS DU VIVANT : sur les traces des maîtres teinturiers du Languedoc 31 mars – 2 avril Atelier Sandrine Rozier Découvrir les cuves par fermentation et les couleurs des plantes tinctoriales d’Occitanie Atelier Sandrine Rozier 19, rue de la Figairasse 34070 Montpellier Les Cévennes Montpellier 34070 Hérault Occitanie [{“link”: “https://www.lesmotsquiportent.fr/boutique-les-mots-qui-portent/les-157-couleurs-de-paul-gout/”}] Les JEMA 2023 sont une belle occasion de présenter au grand public les cuves “vivantes” d’indigo : économes en ressource végétale, en eau et en énergie. Inspirées des recettes des maîtres teinturiers languedociens du XVIIIe réactualisées par les travaux de Dominique Cardon*, les cuves au pastel par fermentation produisent des bleus multiples et d’une grande intensité.

Parcours : de la cueillette à la fabrication des cocagnes et de l’agranat de pastel du teinturier, le montage des différentes cuves (de 80l à 600l), les outils de mise œuvre des teintures jusqu’aux différentes possibilités de finitions.

L’atelier est aussi un lieu de recherches et d’optimisation pour l’ennoblissement naturel : impression au cadre de sérigraphie (pates de mordants ou pates végétales colorées), katazome (motifs par réserve de pate de riz appliquée au pochoir), shibori (réserves par plis ou ligatures), patines pour l’Opéra ou le cinéma…

Démonstrations et exposition de pièces prototypes, d’accessoires, de costumes, de nuanciers aux couleurs de plantes d’Occitanie ou du Japon. * le samedi 1er avril à 15h, Dominique Cardon, historienne et archéologue, directrice de recherche émérite au CNRS (CIHAM, Lyon) viendra présenter et signer son nouvel ouvrage : “Les 157 couleurs de Paul Gout”

Bleu céleste, écarlate de feu, vert de mer, chair pâle… 157 couleurs surgies du passé, un trésor d’inspiration. Ce cahier franco-anglais donne la parole aux échantillons de Paul Gout, maître-teinturier languedocien de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, directeur de la manufacture royale de Bize-Minervois, près de Saint-Chinian, dont les fins draps de laine s’exportaient jusqu’aux confins de l’Orient.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T15:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Teinture en cuve d’indigo aux cocagnes de pastel (photo : Pierrick Verny)

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Atelier Sandrine Rozier Adresse 19, rue de la Figairasse 34070 Montpellier Les Cévennes Ville Montpellier lieuville Atelier Sandrine Rozier Montpellier Departement Hérault

Atelier Sandrine Rozier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

COULEURS DU VIVANT : sur les traces des maîtres teinturiers du Languedoc Atelier Sandrine Rozier 2023-03-31 was last modified: by COULEURS DU VIVANT : sur les traces des maîtres teinturiers du Languedoc Atelier Sandrine Rozier Atelier Sandrine Rozier 31 mars 2023 Atelier Sandrine Rozier Montpellier montpellier

Montpellier Hérault