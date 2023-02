LA MOSAÏQUE AUTREMENT atelier Sandrine Morilleau Muzillac Catégories d’Évènement: Morbihan

Muzillac

LA MOSAÏQUE AUTREMENT atelier Sandrine Morilleau, 31 mars 2023, Muzillac. LA MOSAÏQUE AUTREMENT 31 mars – 2 avril atelier Sandrine Morilleau Venez à la découverte des créations et des technique de Sandrine Morilleau , Meilleur Ouvrier de France en mosaïque d’art. atelier Sandrine Morilleau 49 rue d’Armorique 56190 Muzillac Muzillac 56190 Morbihan Bretagne Sandrine Morilleau, Meilleur Ouvvrier de France en mosaïque d’Art, vous accueille dans son atelier où elle crée sculptures et tableaux.

Venez découvrir les couleurs chatouillantes et les camaieux du verre de Murano qu’elle couple aux techniques de l’aérographie, de la broderie et du haut relief.

S’inspirant de la nature végétale et animale, Sandrine vous propose des pièces uniques et originales.

Pénétrez dans son univers où la mosaïque se conjugue autrement. Accueil de groupes ou de classes possible sur RDV.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00 SANDRINE MORILLEAU

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Muzillac Autres Lieu atelier Sandrine Morilleau Adresse 49 rue d'Armorique 56190 Muzillac Ville Muzillac lieuville atelier Sandrine Morilleau Muzillac Departement Morbihan

atelier Sandrine Morilleau Muzillac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muzillac/

LA MOSAÏQUE AUTREMENT atelier Sandrine Morilleau 2023-03-31 was last modified: by LA MOSAÏQUE AUTREMENT atelier Sandrine Morilleau atelier Sandrine Morilleau 31 mars 2023 atelier Sandrine Morilleau Muzillac Muzillac

Muzillac Morbihan