Atelier Samedi en musique Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Atelier Samedi en musique Brest, 18 mars 2023, Brest . Atelier Samedi en musique 25 Rue de Pontaniou Médiathèque François Mitterrand Brest Finistère Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou

2023-03-18 – 2023-03-18

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou

Brest

Finistère Les professeurs du Conservatoire à rayonnement régional de Brest Métropole vous invitent à un atelier participatif d’éveil musical. Chansons, découverte des instruments, jeux de rythmes et d’expression corporelle… une aventure à vivre en famille ! De 3 mois à 3 ans.

Sur réservation.

Durée 45 minutes mediatheque.capucins@mairie-brest.fr +33 2 98 00 87 50 Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Ville Brest lieuville Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Atelier Samedi en musique Brest 2023-03-18 was last modified: by Atelier Samedi en musique Brest Brest 18 mars 2023 25 Rue de Pontaniou Médiathèque François Mitterrand Brest Finistère Brest finistère

Brest Finistère