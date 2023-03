Cours de dessin pour enfants Atelier Salvaje Seignosse OT Seignosse Seignosse Catégories d’Évènement: Landes

2023-04-20 14:00:00 – 2023-04-20 16:00:00

Landes Seignosse . Dans son agréable atelier de Seignosse, Alba propose des cours de dessin pour les enfants sur le thème « L’océan en aquarelle ». Dès 4 ans et quelque soit leur niveau, tous les élèves sont acceptés pour laisser aller leur imagination et leurs dix petits doigts d’artistes. A vos pinceaux !

Tout le matériel est fourni par l’atelier. Horaires : 14h à 16h.

Tarif : 24€ par personne.

Nb de places limité : 10 personnes.

A partir de 4 ans.

Lieu de RDV : Atelier Salvaje, Le 12 à l'étage – ZA Larrigan. → Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme.

