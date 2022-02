Atelier Saint-Valentin : Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Atelier Saint-Valentin : Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites Cinéma Le Trianon, 20 février 2022, Romainville. Atelier Saint-Valentin : Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites

Cinéma Le Trianon, le dimanche 20 février à 10:30

Jean-Michel et sa petite amie Gisèle sont bien embêtés : le maire a décidé d’interdire les histoires d’amour car ça n’engendre que des problèmes ! Nos héros décident d’entre… Après le film dans le Petit Trianon, atelier « Fabrique ton cœur en papier de soie ». Réservation indispensable : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T10:30:00 2022-02-20T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville Departement Seine-Saint-Denis

Cinéma Le Trianon Romainville Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romainville/

Atelier Saint-Valentin : Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites Cinéma Le Trianon 2022-02-20 was last modified: by Atelier Saint-Valentin : Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites Cinéma Le Trianon Cinéma Le Trianon 20 février 2022 Cinéma Le Trianon Romainville Romainville

Romainville Seine-Saint-Denis