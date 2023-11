STAGE DU DIMANCHE : PORTRAIT À L’AQUARELLE Atelier Saint-Marceau Orléans Orléans, 26 novembre 2023, Orléans.

PORTRAIT A L’AQUARELLE

Les bases pour dessiner un portrait seront expliquées aux stagiaires ainsi que le maniement de l’aquarelle. Puis les participants pourront mettre en application en étant accompagnés et guidés. Venez vous essayer à l’art du portrait en aquarelle au cours de cet atelier de 4 heures.

Des boites d’aquarelle et des pinceaux peuvent être mises à disposition si nécessaire.

Matériel à prévoir : Papier aquarelle 300 g/m2

Atelier Saint-Marceau Orléans 117 Rue St Marceau 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 95 11 27 »}, {« type »: « email », « value »: « joiedujeu@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://ateliersaintmarceau.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

Nadine Ramond