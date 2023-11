PORTRAIT EN DESSIN Atelier Saint-Marceau Orléans Orléans, 12 novembre 2023, Orléans.

PORTRAIT EN DESSIN Dimanche 12 novembre, 14h00 Atelier Saint-Marceau Orléans 50 €

STAGE DU DIMANCHE

PORTRAIT EN DESSIN – Initiation et Perfectionnement –

Venez apprendre les bases du dessin du portrait par des explications et exercices progressifs. Vous pouvez aussi venir vous perfectionner. Nadine RAMOND vous accompagnera tout au long de ce stage de quatre heures.

Atelier Saint-Marceau Orléans
117 Rue St Marceau
45100 ORLEANS
Orléans 45100
Loiret
Centre-Val de Loire
Téléphone: 06 99 95 11 27
Email: joiedujeu@gmail.com
Site web: https://ateliersaintmarceau.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

stage dessin

Nadine RAMOND