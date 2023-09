STAGE DU DIMANCHE – DESSIN PEINTURE A L’ATELIER Atelier Saint-Marceau Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Premier stage de l’année : INITIATION À L’AQUARELLE

Venez vous initier en petit groupe convivial à cette fabuleuse technique de peinture qui offre plein de possibilités colorées, guidé par Nadine RAMOND.

Sur une durée de 4 heures, vous pourrez tester le jeu de la peinture à l’eau.

Si vous le souhaitez du matériel pourra vous être fourni.

Une pause goûter est prévue.

C’est une activité qui peut être adaptée à un parent accompagné d’un enfant à partir de 9 ans.

Prenez contact pour tout renseignement complémentaire. Atelier Saint-Marceau Orléans 117 Rue St Marceau 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « joiedujeu@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0699951127 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

