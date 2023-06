Visite guidée de l’atelier Atelier SAG Vitrail Vernon, 15 septembre 2023, Vernon.

Visite guidée de l’atelier 15 – 17 septembre Atelier SAG Vitrail

Création et restauration de vitraux, peinture sur verre, fusing

Atelier ouvert au public durant les JEP.

Atelier SAG Vitrail 32 rue Yvelin, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 06 60 22 84 32 https://ateliersagvitrail.fr https://www.Facebook.com/Sabine.Lefebvregarbe;http://www.instagram.com/sagvitrail/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/sagvitrail/ »}] Atelier de création et de restauration de vitraux.

Venez découvrir mes créations et vous initier au Tiffany (verre entouré d’un ruban de cuivre puis étamé à l’étain) sous réservation uniquement * (places limitées).

Au fond du jardin, mon univers ; L’atelier sera exceptionnellement ouvert au public durant les JEP.

* Pour l’ atelier « Découverte », réservation obligatoire, 2h00/30€. L’atelier se situe à 10mn à pied du centre ville et de la gare de Vernon/Giverny.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

SAG Vitrail