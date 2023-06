Atelier d’initiation : Tiffany Atelier SAG Vitrail Vernon, 15 septembre 2023, Vernon.

Atelier d’initiation : Tiffany 15 – 17 septembre Atelier SAG Vitrail Selon modèle 30€ ou 45 €/2h.

Atelier « initiation » Tiffany (activité payante) Découverte de la méthode selon modèles proposés (dessin, gabarits, coupe, soudure) et repartez avec votre création. Pensez à réserver.

Atelier SAG Vitrail 32 rue yvelin Vernon 27200 Eure Normandie 06 60 22 84 32 https://ateliersagvitrail.fr Atelier de création et de restauration de vitraux.

Venez découvrir mes créations et vous initier au Tiffany (verre entouré d’un ruban de cuivre puis étamé à l’étain) sous réservation uniquement * (places limitées).

Au fond du jardin, mon univers ; L’atelier sera exceptionnellement ouvert au public durant les JEP.

* Pour l’ atelier « Découverte », réservation obligatoire, 2h00/30€. L’atelier se situe à 10mn à pied du centre ville et de la gare de Vernon/Giverny.

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

SAG vitrail