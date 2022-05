Atelier/safari photo à Courboyer

Atelier/safari photo à Courboyer, 16 juillet 2022, . Atelier/safari photo à Courboyer

2022-07-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-16 17:30:00 17:30:00 Vous souhaitez vous perfectionner en photographie ? Nous proposons, en partenariat avec un photographe professionnel, David Commenchal, un atelier/safari photo sur le domaine de Courboyer. Grâce à son œil avisé, vous réaliserez des prises de vue des paysages, du bâti et d'animaux. À la fin de la séance photo, le photographe échangera avec vous sur le travail accompli. Bon conseils et bonne humeur garantis ! À partir de 12 ans. Réservation obligatoire, limité à 12 personnes. Prévoir son propre appareil photo.

